«Проблемы с ногами»: почему дочь не хочет забирать больную Эдиту Пьеху к себе

Певица Илона Броневицкая рассказала, что ее мать Эдита Пьеха не хочет покидать дом и переезжать к дочери

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Артистка не хочет переезжать к своей родственнице. Но почему?

Советская и российская эстрадная певица Эдита Пьеха ведет затворнический образ жизни. Женщина редко выходит на улицу и даже не хочет переезжать к дочери. Ей уже 85 лет и, конечно, у нее есть проблемы со здоровьем. Для такого возраста это нормально.

Дочь артистки певица Илона Броневицкая в беседе с порталом PROZVEZD рассказала, с какими именно недугами столкнулась Пьеха и почему исполнительница не забирает пожилую мать к себе.

«У мамы — большой сад, куда она периодически выходит. У нее есть некоторые проблемы с ногами, но они есть у многих людей в ее возрасте. Она живет в своем доме. У нее там просто райский уголок», — рассказала Броневицкая.

Артистка отметила, что даже при проблемах со здоровьем ее мать справляется с самостоятельной жизнью и не хочет переезжать к родственникам. Певица добавила, что, если Пьеха чего-то не хочет, значит она не будет этого делать. Исполнительница подчеркнула, что из такого хорошего дома, действительно, уезжать никуда не хочется.

Также Броневицкая считает, что у ее матери есть шансы вернуться на сцену, ведь когда выступаешь перед публикой, то и здоровье может улучшиться.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Эдиты Пьехи спасла собачий приют от затопления.