«Просыпается токсичное, тянущее чувство»: как быть людям, страдающим плутофобией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger; 5-tv.ru

Что такое плутофобия? Как перестать бояться стать богатым?

Такое расстройство как плутофобия только звучит забавно. Однако на деле это разрушительный недуг — страх больших денег и любого богатства. Такая фобия малоизвестна, но тем не менеее довольно страшна. Зачастую люди даже не подозревают о психологическом расстройстве, которое не дает сделать накопления, вложиться в недвижимость, а иногда даже загоняет в кредиты. Но как же быть людям, которые страдают таким расстройством? Как им перестать бояться богатства и денег? Об этом 5-tv.ru решил поинтересоваться у маркетолога Тимура Вершинина.

«Люди, страдающие плутофобией, испытывают отравляющие эмоции к богатству, к богатым людям и самому по себе „богатому состоянию“», — говорит эксперт.

Первое, что нужно знать, — как выявить подобную фобию, как она проявляется.

«Плутофобия создает отрицательные эмоции, стресс, зависть, неприязнь, недовольство, когда человек сталкивается с любыми проявлениями богатства», — отмечает маркетолог.

Такие люди очень часто чувствуют себя «крайне несчастными людьми из-за своего сравнения с богатыми». Настолько сильная зависть и негативные эмоции могут привести к развитию чувства собственной неполноценности и снижению самооценки.

«К примеру, всякий раз, когда эти люди на улице замечают дорогой автомобиль или просто человека, который выглядит успешным, в плутофобах просыпается токсичное, тянущее чувство», — объясняет специалист.

Из-за такого восприятия они делают только хуже себе и всячески отрезают возможность поправить собственное финансовое положение.

«Богатство для таких людей равно чему-то омерзительному, чему-то неправильному и грязному», — отмечает маркетолог.

Как у людей формируется плутофобия?

В основе возникновения плутофобии лежит социо-культурный контекст, в котором живет человек. В него входит: общество, средства массовой информации, окружение. Эти факторы могут подавлять позитивное представление о достижениях и успехах.

«Материальное богатство очень часто ассоциируется с негативными качествами: эгоизм, жесткость, жадность, безразличие к окружающим. Как раз таки эти стереотипы могут и приводить к формированию плутофобии», — считает Вершинин.

Какие последствия у плутофобии?

Этот недуг крайне отрицательно влияет на психологическое, эмоциональное благополучие. Он мешает радоваться успехам других людей, а также строить позитивное общение с теми, кто успешнее.

Более того, плутофобия может создавать ограничения в жизни, так как она заставляет избегать возможности личного роста.

«То есть буквально плутофобия — это такой недуг, в результате которого человек становится бедным, несчастным и закрывает свое сознание для любых возможностей. При этом он замечает и впитывает только негативные события, информацию о бедности, любые подтверждения того, что действительно никаких возможностей вовсе нет и все мы живем в достаточно ограниченном мире», — говорит эксперт по маркетингу.

Как избавиться от плутофобии?

«Быстро от этого, к сожалению не избавиться. В идеале, конечно же, поработать с психоаналитиком», — считает маркетолог.

Но начать путь к самоисцелению можно и самостоятельно. Нужно попробовать обнаружить, где берут истоки негативные эмоции в тот момент, когда вы сталкиваетесь с проявлениями богатства. И попробовать изменить ход мыслей, направив их в иное русло.

Также полезно будет изучить биографии людей, который достигли высот. Это поможет понять, что люди также сталкивались со сложностями. Есть вероятность, что такое действие поможет найти среди них собственную ролевую модель.

«Попробуйте вернуть себе способность, как в детстве, взять и помечтать о чем-то большом, интересном и при этом не придумывать какие-то трудности. Допустите хотя бы в своем воображении, что вы также достойны чего-то большего. Я не утверждаю, что это поможет стать богатым», — подытоживает маркетолог.

Но это, как минимум, позволит обнаружить сдерживающие факторы. И впоследствии мысли начнут перестраиваться в позитивное русло и это точно отобразится на финансовых результатах.

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