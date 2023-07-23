МО РФ опровергло информацию о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе

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В ведомстве отметили, что удары наносились по объектам ВСУ, находившимся на удалении от памятника архитектуры.

Информация о том, что Россия ударила по Спасо-Преображенскому собору в Одессе не соответствует действительности, сообщили в Минобороны РФ.

«Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против России, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что при подготовке к ударам высокоточным оружием проводится тщательная проверка информации и координат. Более того, поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия, полностью исключено, так как удары ВС РФ наносятся по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима.

МО РФ, проведя анализ опубликованных видеокадров из уничтоженного Спасо-Преображенского храма, назвало наиболее вероятной причиной его разрушения падение ракеты ПВО, которое было вызвано некомпетентной работой операторов комплексов.