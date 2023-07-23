Авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25

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Помимо этого, уничтожены двадцать восемь беспилотных летательных аппаратов противника.

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Веролюбовка, Донецкой народной республики, сообщает Минобороны.

Также средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и крылатая ракета Storm Shadow.

Помимо этого, уничтожены двадцать восемь беспилотных летательных аппаратов противника.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации (СВО) по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Николаеве уничтожено расположение ВСУ и иностранных наемников.

