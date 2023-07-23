Звездный хирург Хайдаров ответил на обвинения Славы в «ужасной» пластике груди

Хирург Тимур Хайдаров рассказал, что певица Слава не соблюдала рекомендации врачей по уходу за шрамами после операции

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

По словам врача, певицу предупреждали, но она не послушалась.

Хирург Тимур Хайдаров объяснился, что пластическая операция на груди певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская — Прим. Ред.) была выполнена качественно и профессионально. Такой ответ дал врач на обвинения артистки по поводу рубцов.

«Как доктор могу сказать, работа выполнена была четко, профессионально, качественно. Тут, получается, абсурд: попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна», — отметил он в интервью изданию Газета.ру.

По словам хирурга, певицу предупреждали о рисках и процессе заживления после операции, однако она не соблюдала рекомендации врачей.

Хайдаров отметил, что заживления зависят от работы хирурга и от состояния здоровья пациента, возраста, наличия вредных привычек и того, готов ли человек соблюдать определенные правила.

Также есть реабилитационные услуги, которые направлены на грамотное заживление — крема, пластыри и инъекции.

Тимур Хайдаров отмечает, что прежде они с артисткой были в очень хороших отношениях, но она не приходила, не выполняла все рекомендации, ссылаясь на слишком загруженный график.

По его словам, в планах было хирургическое исправление рубцов, такая процедура занимает 15-20 минут.

«Но Слава попала под влияние некоторых людей. Как доктор я могу сказать, мы со своей стороны от нее никогда не отказывались, всячески пытались содействовать в плане косметологических процедур, кремов, той же хирургической коррекции. Но человек принял вот такое решение», — заявил он.

В своем блоге Слава сообщила, что делала у Хайдарова пластические вмешательства «по всему телу». По словам артистки, она довольна всем, кроме груди. Исполнительница хита «Одиночество» отметила, что после операции заметила асимметрию и «отвратительные шрамы».

Слава добавила, что другие звездные пациенты молчат, так как боятся за свой имидж и получают компенсацию от хирурга Хайдарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Слава показала изуродованную пластикой грудь.