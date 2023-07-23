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Работники здравоохранения оказались под ударом украинских боевиков.

Украинские националисты в нарушение Женевской конвенции целенаправленно охотятся на российских медиков. Об этом РИА Новости сообщила начальник медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Дуга».

Медицинский работник добавила, что за работников здравоохранения даже объявляют награду.

«Ни в одни времена медиков ни одна армия, пока работает медик, не трогала. Сейчас, к сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики. Даже объявлены награды за убийства медика. Потому что если медик погибает — погибает вся рота, весь взвод, и несутся большие потери, потому что некому оказать профессиональную помощь бойцам», — сказала она.

Медик с позывным «Дуга» привела в пример историю, которая недавно случилась с одним из медэкипажей: ВСУ преследовали машину с ранеными при помощи дрона, транспорт обстреливался, а также подвергался сбросу боеприпасов с других беспилотников.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже девять лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

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