Певица Слава почтила память умершей от коронавируса матери новой песней

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Почему артистке было тяжело ее исполнять?

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская — Прим. Ред.) выпустила новую песню, которая посвятила матери, скончавшейся от коронавируса еще в 2021 году. На днях ее самому близкому и родному человеку должно было исполниться 70 лет.

Артистка опубликовал композицию под названием «Ты услышишь меня» в соцсетях, а следом опубликовала ролик с объяснениями в блоге.

По словам артистки, текст песни был написан еще давно, но все это время певице было тяжело ее исполнять.

«И вот сейчас я специально добавила во второй куплет патриотический ритм, потому что она (мама Славы — Прим. Ред.) любила такие песни», — отметила лауреат музыкальных премий.

Также исполнительница хита «Одиночество» отметила, что музыкальная композиция посвящается всем тем, кого рядом с нами нет.

«Но они всегда будут в нашем сердце», — написала она.

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