Двенадцатилетний мальчик утонул во время купания в реке под Иркутском

Фото: Telegram / Следком38 / sledcom38

Младший брат погибшего ребенка был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Мальчик 12 лет утонул в реке Китой в городе Ангарск Иркутской области, его девятилетний брат попал в больницу. К таким трагическим последствиям привело купание детей без присмотра взрослых. О происшествии и возбуждении уголовного дела по статье 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности) сообщили представители пресс-службы регионального управления Следственного Комитета (СК).

По данным правоохранителей, вечером 22 июля на водоем ушли трое ребят. Двое из них, братья, не рассчитали силы и уплыли слишком далеко от берега, после чего начали тонуть. Старшего спасти не удалось, младший был госпитализирован в тяжелом состоянии. За его жизнь продолжают бороться врачи местной больницы.

Следователи СК обращаются к родителям с предостережением — необходимо постоянно следить за детьми, находящимися в воде, и не отпускать их одних к водоемам. Без присмотра взрослых они находятся в опасности ежеминутно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели пятилетнего мальчика в аквапарке под Смоленском.