Шестилетний мальчик пропал в Кемерове

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Ребенок ушел из дома вчера вечером и не вернулся.

Шестилетний мальчик пропал в городе Кемерово. 22 июля около 17:00 часов вечера (13:00 по московскому времени) ребенок вышел за пределы участка своего дома и не вернулся. С тех его местонахождение не установлено. По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

Семья мальчика живет в жилом районе «Кедровка» Рудничного района города. В день исчезновения он был одет в темно-серую футболку, черные шорты, черные кроссовки. С собой была черная удочка. У мальчика русые волосы и серые глаза.

Сейчас малыша ищут правоохранительные органы, сотрудники МЧС и волонтеры. Также проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств его исчезновения.

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