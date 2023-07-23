Беженку с Украины возмутила надпись на русском языке в пражском метро

Фото: www.globallookpress.com / Oscar Gonzalez

Женщина потребовала у местных властей демонтажа шокирующих ее надписей и символики.

Украинская беженка из Одессы, несколько месяцев назад приехавшая с дочерью в Прагу, обратилась к местным властям с требованием переделать одну из станций метро. Причиной стали советская символика (флаг с серпом и молотом) и надписи на русском языке о дружбе Чехословакии и СССР. Как сообщает газета Lidovky, женщина потребовала убрать возмутившие ее элементы декора.

Речь идет о станции «Андел», которая раньше называлась «Московской», одной из самых загруженных в пражском метрополитене. Как отмечают авторы статьи, местные жители давно не замечают ни русских слов, ни серпа и молота, привыкли. А вот гостей города, сказано в материале, интерьер вестибюля «зачастую выводит из себя». 35-летняя одесситка Ольга далеко не первая.

«Когда я прочитала на русском языке в метро о дружбе между Москвой и Прагой, я просто была в шоке. Я не понимаю, ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России. Почему тогда они не уберут из общественного пространства, подальше от глаз детей, коммунистические символы?» — возмутилась женщина.

В ответ в Пражском транспортном предприятии, управляющем вестибюлем станции «Андел», надписи назвали неотъемлемой частью интерьера, которые отражают часть истории не только пражского метро, но и самой Праги и Чешской Республики. Пресс-секретарь учреждения Анета Ржегкова заявила, что прошлое нужно помнить, а из истории надо уметь извлекать уроки. Добавила — ее коллеги не являются сторонниками культуры остракизма, а также считают, что интерьер должен остаться неизменным. Мэрия Праги поддержала аргументы Ржегковой и оставила решение об изменениях за Пражским транспортным предприятием.

Стоит отметить, не все чиновники в Праге согласны с действующей мэрией. Так, бывший мэр города Зденек Гржиб, который сейчас работает в мэрии заместителем по вопросам транспорта, планирует заняться проблемой станции «Андел» вплотную. В то же время власти чешской столицы уже убрали с площади в районе Дейвице памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Скульптуру отправили в музей, а улицу Конева переименовали.

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