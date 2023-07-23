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Как рассказал российский сапер, националисты сбрасывают их с дронов.

Украинские националисты начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса. Об этом рассказал сапер с позывным «Рахматулла» из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.

Термобарические мины устанавливаются с дронов, реагируют на движение техники или человека. Это не пугает российских бойцов, поскольку они уже научились им противодействовать.

«Они (ВСУ — Прим. ред.) делают им (минам. — Прим. Ред.) наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение», — объяснил сапер в беседе с РИА Новости.

Недавно ВСУ стали применять кассетные боеприпасы, поставленные США. В ООН выразили на этот счет обеспокоенность. Недавно националисты атаковали село Журавлевка в Белгородской области.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.