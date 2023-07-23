Виктория Боня захотела замуж: «Непременно в этом году»

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Звезда «Дома-2» лишь к 43 годам поняла, что готова довериться мужчине и принять его заботу.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и популярный блогер Виктория Боня собралась замуж. За кого — неизвестно. Но план у нее вполне конкретный — стать женой в 2023 году. Об этом 43-летняя звезда объявила в личном блоге, поинтересовавшись, рады ли за нее поклонники. Пост воодушевленно поддержала 37-летняя коллега Бони по шоу Ольга Бузова. Говорит, ее свадьба тоже не за горами.

Как отметила блогер, для нее слово «замужество» всегда звучало опасно, а семейная жизнь казалась чем-то ужасным. По ее мнению, дело во впитанной в детстве установки матери. Родительница твердила Боне: «Замуж не напасть, как бы замужем не пропасть». Но с годами Виктория освободилась от страхов и пришла к абсолютной уверенности в своем выборе.

«Я решила выйти замуж. Да, вы не ошиблись, знаю, что от меня такого вы еще не слышали. Но я решила, что это должно произойти непременно в этом году… Я уже все доказала себе как отдельная единица, теперь можно встать за мужчину и быть за мужским плечом», — написала звезда.

Виктория Боня ни разу не заключала брак, даже с отцом своей единственной дочери Анджелины-Летиции. С сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом красавица прожила шесть лет. По слухам, в данном случае против свадьбы выступал свекор. Сама же бывшая участница реалити-шоу утверждала, что родители избранника относились к ней хорошо. А расставание было мирным и цивилизованным.

Недавно Боня рассказывала, что состоит в отношениях с мужчиной из России, но имени не называла. По данным СМИ, роман окончен, причины достоверно неизвестны. Есть ли сейчас на горизонте конкретный жених, селебрити тоже не говорит. На перемены лишь косвенно указывают эксперименты со внешностью. Виктория заговорила о пластических операциях, отрезала длинные волосы и теперь сочетает эффектное каре с нетипичными для нее крошечными обтягивающими платьями.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктория Боня раскрыла стоимость запланированной пластики. Звезде удалось попасть к хирургу, преобразившему в свое время моделей Беллу Хадид и Кендалл Дженнер.