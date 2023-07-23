Джо Байдену припомнили предсказание 30-летней давности о его смерти

NYP: Байден более 30 лет назад заявлял, что не доживет до 2020 года

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

Сегодня Байден — старейший в истории Америки президент страны. Более того, 80-летний политик планирует переизбраться в 2024-м.

В США, похоже, настолько устали от президентства Джо Байдена, что ему уже припоминают даже предсказания собственной смерти. Ее действующий глава государства «планировал» уйти на тот свет до 2020-го, сообщает New York Post. К нынешнему году все поменялось, теперь Байден полон энтузиазма, намерен переизбраться в 2024-м. Сейчас американскому лидеру 80 лет, и он самый старый на посту из всех своих 45 предшественников.

В 1991 году Байден, тогда он был сенатором от штата Делавэр, выступал в Детройтском юридическом колледже. Видео с речью политика авторы издания приложили к заметке. Он рассказывал студентам, насколько важно со всей серьезностью подходить к выборам членов Верховного суда США, ведь на своем посту они остаются пожизненно.

Как отметил в тот день Байден, судьи влияют на происходящие в стране события. И их решения будут иметь вес и спустя годы, «после ухода сенатора Байдена, президента Буша, после того, как администрация президента Рейгана будет забыта». Никаких предсказаний по поводу вопросов общества к его здоровью, физическому и ментальному, в статусе 80-летнего главы государства не прозвучало, шутят авторы.

«Если судья Саутер проживет, даст Бог, столько же, сколько сейчас составляет средний возраст судей, он будет принимать знаковые решения в 2020 году. Я уже, по всей вероятности, буду давно мертв», — сказал студентам Байден.

Ошибся, стоит отметить, по всем фронтам. Сам жив, это очевидно, а судья Дэвид Саутер не принимает никаких «знаковых решений». Он ушел в отставку еще в 2009 году. А нынешний президент держится из последних сил за поручни трапов, с которых его буквально сдувает ветром, заканчивает речи странными фразами вроде «Боже, храни королеву», жмет руки невидимым собеседникам, не может найти выход из помещения и периодически спит на переговорах.

Один из таких случаев произошел совсем недавно, писал 5-tv.ru. В США с визитом прибыл президент Израиля Ицхак Герцог. На встрече с Байденом он, как и все присутствовавшие, был в замешательстве. Проговаривая свою речь, американский лидер понемногу закрывал глаза, переходил на невнятное бормотание. Спал и видел, как говорится, плодотворное сотрудничество.