Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху имплантируют кардиостимулятор

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Несколькими днями ранее политик перенес операцию по вживлению аппарата для мониторинга аритмии.

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху назначена операция по имплантации кардиостимулятора. Об этом пишет Reuters, со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства. Хирургическое вмешательство запланировано на ночь на 23 июля, проведут его специалисты медицинского центра имени Хаима Шибы.

Предыдущую операцию на сердце — имплантацию аппарата для мониторинга аритмии — Нетаньяху перенес несколькими днями ранее. 16 июля о ней рассказал кардиолог, профессор центра Sheba госпиталя Tel HaShomer Иегуда Адлер. Вмешательство было необходимо во избежание нарушений сердечного ритма и уточнения клинической картины, так как незадолго до этого состояние премьера ухудшилось.

Нетаньяху был госпитализирован после потери сознания. Ему стало плохо дома в Кесарии. Сам глава израильского правительства сообщил врачам, что находился пол солнечными лучами без головного убора слишком долго, к тому же без воды. Теперь медики выясняют, только ли обезвоживание стало причиной инцидента.

В прошлом году Биньямин Нетаньяху потерял сознание во время молитвы в синагоге в Иерусалиме. Его экстренно доставили в больницу, после оказания неотложной помощи обследовали, но по результатам анализов не нашли причин для беспокойства. Вскоре после госпитализации премьер-министра выписали.

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