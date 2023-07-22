Захвативший дом в Истре злоумышленник имел целый арсенал оружия

В Росгвардии сообщили, что у захватившего дом в Истре был целый арсенал оружия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; © РИА Новости / Владимир Трефилов; Telegram / Росгвардия / RosgvardOfficial; 5-tv.ru

Спецназ Росгвардии был вынужден ликвидировать мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление.

Мужчина, захвативший дом в коттеджном поселке «Шервуд» в подмосковной Истре, имел при себе целый арсенал оружия. Об этом 5-tv.ru сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«В арсенале злоумышленника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси», — отметил он.

По словам Грибакина, переговоры ни к чему не привели — мужчина вел себя неадекватно и открыл по росгвардейцам огонь из автомата. В результате сотрудники СОБР «Булат» были вынуждены ликвидировать вооруженного преступника. Потерь среди личного состава допущено не было.

Представитель Росгвардии подчеркнул, что во время операции правоохранители обеспечили безопасность жителей коттеджного поселка. Спецназ действовал максимально осторожно, метр за метром обследуя домовладение площадью около двух тысяч квадратных метров. Для поиска злоумышленника были задействованы квадрокоптеры.

«Сейчас здание обследуют саперы ОМОН „Русич“ подмосковного главка Росгвардии, после чего к работе приступит следственно-оперативная группа», — заключил Грибакин.

Утром 22 июля сигнал о злоумышленнике, проникшем в частный дом в поселке «Шервуд», поступил на пульт частного охранного предприятия. На место прибыли его сотрудники и местный участковый. Они потребовали от неизвестного прекратить его действия, но злоумышленник высказал в их адрес угрозы, показал оружие и забаррикадировался в доме. После этого он стал стрелять из окна. На место выехали следователи и криминалисты, по факту захвата дома было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СОБР начал штурм дома в Истре, где держит оборону вооруженный мужчина.