🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: день обещает быть спокойным. Но к чему стоит прислушаться каждому представителю зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 июля, благоприятная пора для решения материальных вопросов, работы и бизнеса. Полезно в это время уделить внимание здоровью или заняться активным досугом — поплавать в бассейне, прогуляться в лесу.

♈ Овны

Правила существуют не просто так. Однако то, что они сработали для других, не означает, что они будут соответствовать и вашим потребностям. Эта глава вашей жизни посвящена почитанию вашего внутреннего бунтаря, Овны. Речь идет о том, чтобы проложить свой собственный путь, чтобы смело и уверенно отправиться в неизвестное. Способность показать себя самой подлинной версией себя откроет вам портал изобилия!

Космический совет: смело и уверенно шагайте вперед.

♉ Тельцы

Сегодня Вселенная направляет встретиться лицом к лицу со своими страхами и мужественно победить внутренних демонов. Пришло время освободиться от прошлого и представить для себя совершенно новую реальность, Тельцы.

Космический совет: станьте сильнее духом — встретьтесь лицом к лицу со своими страхами.

♊ Близнецы

В нашей жизни бывают моменты, когда мы выполняем работу, но не видим результатов в реальном времени. Если это верно в вашем случае, помните, что закон причины и следствия действует всегда. Нет такого действия, которое осталось бы незамеченным таинственными силами свыше.

Космический совет: каждое событие является следствием для последующего. Помните об этом при принятии решений.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

В прошлом вы могли сомневаться в своем потенциале. Возможно, вы возводили других на пьедестал, тем самым уменьшая то, что вы предлагаете. Но сейчас все иначе, Раки. Вы двигаетесь по жизни с мужеством, уверенностью и жизненной силой. Не обесценивайте себя и не позволяйте делать это другим.

Космический совет: важно фиксировать свои даже маленькие победы на своем жизненном пути.

♌ Львы

Пришло время поработать с магией проявления, Львы. Пора задействовать свой потенциал, чтобы создать свою лучшую жизнь в сотрудничестве с божественными силами. Учитывая, что у вас есть вся поддержка, в данный момент возможно все!

Космический совет: вы являетесь автором своей жизни — пишите сценарий!

♍ Девы

Сегодня Вселенная направляет вас на размышления — обратите свой взор внутрь себя и ответьте себе честно на все волнующие вопросы. Это время повторного открытия вашего внутреннего ландшафта, время культивирования спокойствия и время изучения навязанных убеждений, которые стоят на пути вашего успеха, Девы.

Космический совет: расставьте приоритеты в отношениях с самим собой.

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

♎ Весы

Что вы делаете, когда действительно находите кого-то, кто смотрит на вас с икрой в глазах? Вы убегаете, прячетесь и приглушаете свой блеск? Или вы проявляете себя, зная, что заслуживаете любви и восхищения? Если же ответ пал на первый вариант, то пора разрушить возведенную вами стену, Весы.

Космический совет: позвольте себе любить и быть любимыми.

♏ Скорпионы

Пришло время отказаться от представлений о том, что было и что может быть, если бы вы поступили иначе. Сейчас вы открываете для себя бесконечные возможности, Скорпионы.

Космический совет: берите от жизни все, ставьте перед собой большие цели!

♐ Стрельцы

Когда вы ставите перед собой новую цель или намерение, вы склонны идти ва-банк. Вы склонны быть слегка одержимыми стремлением разрушить свои барьеры и достичь совершенства. Что происходит в процессе, Стрельцы? Чаша весов сильно склоняется в одну сторону, влияя на другие сферы вашей жизни. Сделайте себе одолжение — найдите золотую середину между всем этим.

Космический совет: найдите баланс во всех аспектах вашей жизни.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Вы здесь не для того, чтобы прятаться под плащом-невидимкой, Козероги. Будьте светом для себя и окружающих. Знайте, что все добро, которое вы делаете для окружающих, вернется к вам десятикратно. Сегодня благоприятное время для укрепления душевных уз, которые напоминают вам, что дом — это больше, чем просто место.

Космический совет: добро, которое вы делаете для окружающих, вернется к вам десятикратно.

♒ Водолеи

Найдите минутку, чтобы перевести дух, абстрагироваться от навалившихся проблем и просто понаблюдать за происходящим вокруг вас. Сейчас для вас повторяется урок, который вам просто необходимо усвоить, Водолеи.

Космический совет: Вселенная умеет преподносить уроки, и это вовсе не значит, что она не любит вас.

♊ Рыбы

Попрактикуйтесь сегодня в тонком искусстве самоотдачи. Делайте то, что кажется вам подлинным, не привязываясь к конкретному результату. Нет такого действия, которое осталось бы незамеченным, Рыбы.

Космический совет: позвольте щедрости оставаться вашей сверхдержавой.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое вы мороженое по знаку зодиака.