Следователи изымают документацию по ТЦ, где прорвало трубу с кипятком

Фото, видео: Прокуратура Москвы / ТАСС; Telegram / Столичный СК / skmoscowgsu; 5-tv.ru

В результате аварии погибли четыре человека, еще десять пострадали.

Следователи изымают техническую документацию по столичному торговому центру «Времена года», где в результате прорыва трубы с горячей водой погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Москве, опубликовав видео с места.

Трагедия произошла в ТЦ на Кутузовском проспекте 22 июля. Десятки людей оказались заблокированы. По последним данным, пострадали десять человек. Они получили ожоги различной степени тяжести. Все были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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