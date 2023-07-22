Живи, сохраняя покой: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30 июля

Фото: 5-tv.ru

Следующие семь дней обещают быть в стиле американских горок — то вверх, то вниз.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя предстоит на манер американских горок — то вверх и дух захватывает, то все из рук сыпется и настроения никакого. У тех, кто озабочен вопросами покупки дорогостоящего имущества, может выгореть весьма привлекательная сделка. Неплохие шансы на неделе и на построение новых вдохновляющих отношений. В обоих случаях будут играть роль как энергетические расклады, так и правильное отношение к происходящему.

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Понедельник, 24 июля. Инь Вода на Козе

Фото: 5-tv.ru

Понедельник — очень благоприятный день для того, чтобы покупать или продавать что-то крупное и дорогое. Дома, квартиры, машины, драгоценности, антиквариат. Все, что в планах и готово к смене собственника. Энергии понедельника помогут провести вожделенную сделку экологично и выгодно.

День хорош также для всего, что может в будущем положительно повлиять на ваше благосостояние. Начинайте долгое лечение, отправляйтесь в большое путешествие, организуйте переезд или начинайте строительство нового дома. Для выхода на новое место работы день также довольно благоприятен. Главное, на что стоит обращать внимание в этот понедельник — насколько то, что вы делаете может повлиять на ваш будущее.

Люди с Быком в карте могут испытывать в этот день повышенное возбуждение и суетиться, что может нервировать. Это состояние довольно быстро продет, не делайте далеко идущих выводов.

Вторник, 25 июля. Ян Дерево на Обезьяне

Фото: 5-tv.ru

Этот вторник — идеальный день для развода и расставания. Энергии собираются такие, что все отжившее, отмершее, устаревшее и неактуальное уйдет само собой, даже усилий прилагать никаких не придется. Правда если будете держаться на эту уходящую натуру, то легкости не ждите. Энергии вторника будут вычищать все до дна.

Воспользуйтесь этими энергиями и сделайте то, что давно хотели, но не решались: подайте на развод, напишите заявление об увольнении, заблокируйте в телефоне токсичного персонажа. Следуйте потоку и будет вам счастье. Однако, если развод, расставание и увольнение не ваш выбор, то стоит утилизировать агрессивные энергии очищения, чтобы они ненароком не навредили.

Чтобы утилизировать (читай подчинить) энергии очищения рекомендуется провести ритуал чистки самостоятельно. Подойдет любое очищающее действие — от генеральной уборки до детокса. Идите в баню, занимайтесь расхламлением, чистите и мойте мир вокруг себя. Так вы и энергии очищения используете и себе точно не навредите.

Людям с Тигром в карте подчинение энергиям дня особенно показано. Берите в руку тряпку и швабру и шагом марш мыть ближайший пол.

Среда, 26 июля. Инь Дерево на Петухе

Фото: 5-tv.ru

Среда не предназначена для важных дел. Энергии дня символизируют столкновение серпа и колоса, ножниц и косы, ножа и петрушки. Столкновение Инь Дерева и Инь Металла в нескольких проекциях будет отражаться на всех.

В дни столкновений традиционно рекомендуется не заниматься очень важными делами, а сосредоточиться на рутине. Планируйте на среду малозначимые, но необходимые, повторяемые ежедневные дела. Все новое или требующее значительных ресурсов лучше отложить на конец этой недели. А самый лучший способ провести среду — это взять выходной и закатиться на природу. Пусть у вас получится!

Точно не стоит в среду начинать лечение и вступать в долгосрочные отношения и партнерства. Открывать бизнес и подписывать важные контракты также не рекомендуется. День может принести травмы и недомогания, будьте внимательный к тому чем заняты ваши руки и как вы передвигаетесь.

Для людей с Кроликом в карте негативные аспекты дня могут иметь большее значение, чем для остальных товарищей.

Четверг, 27 июля. Ян Огонь на Собаке

Фото: 5-tv.ru

В четверг агрессивных энергий столкновения уже нет на их место приходят стабильные и где-то даже упрямые силы. Четверг будет днем баланса и замедления. И использовать его надо именно для того, чтобы чуть остановиться, перевести дух и оглядеться по сторонам.

Занимайтесь в четверг анализом своей жизни и всяким разным планированием. Рассмотрите внимательно результаты своих действий, и скорректируйте их если необходимо. Запланируйте как именно вы будете добиваться важных для вас целей. Энергия Ян Огня осветит вам путь, а Собака придаст смелости и устойчивости.

Не стоит на четверг планировать дела, в которых важен элемент удачи или везения. Балансирующие энергии дня могут испортить результат. День не хорош для любых споров, соревнований, судебных процессов и любых других тяжб.

Людям с Драконом в карте в этот день может повезти с решением сложной задачи. Это если они сумеют обуздать свои эмоции.

Пятница, 28 июля. Инь Огонь на Свинье

Фото: 5-tv.ru

Пятница по всем прогнозам обещает быть достаточно гладкой. Энергии дня помогут справиться со сложными задачами, реализовать важные инициативы, везде успеть и со всеми договориться.

Наиболее благоприятно в пятницу заниматься чем-то долгосрочным, тем, что может принести вам длительный положительный эффект. Например, выстраивать партнерские отношения (как личные, так и профессиональные). Хорошо начинать бизнес, подписывать контракты, покупать имущество и осуществлять инвестиционные сделки.

Неблагоприятен день для краткосрочных и спекулятивных проектов и финансовых сделок. Не рекомендован также и переезд в новый дом. Для людей со Змеей в карте день может показаться сильно эмоционально насыщенным.

Суббота, 29 июля. Ян Земля на Крысе

Фото: 5-tv.ru

Суббота также развернется к нам благожелательным фасадом. Энергии дня благоприятны для кучи полезных дел и обещают успех и процветание. Грех будет не воспользоваться этой замечательной возможностью.

Планируйте на субботу все то, что вы по тем или иным причинам не сделали на неделе. И даже рабочие дела. Есть большая вероятность, что именно в этот день вас посетит работоспособность, вдохновение, музы или как еще вы называете это желание сворачивать горы, желать и получать желаемое.

День хорош для начала новых дел, переговоров, открытия бизнеса, крупных покупок, начала ремонта и строительства и выхода на новую работу. Зафиксируйте ваши предыдущие усилия и закрепите успех в результате, пусть даже он будет и промежуточным.

Не стоит в субботу заниматься переездами и отправляться в долгое и сложное путешествие. Ну или будьте готовы к разным неожиданностям и неприятностям. Людям с Лошадью в карте может показаться, что все вокруг излишне эмоциональны.

Воскресенье, 30 июля. Инь Земля на Быке

Фото: 5-tv.ru

В воскресенье есть шанс, что сдвинется с места тот самый воз, что сложно сдвинуть. А в остальном день будет похож на остальные дни столкновений, что мы уже неоднократно наблюдали.

Если у вас нет в наличии актуального воза, не делайте ставку на это воскресенье. Большая вероятность, что в течение дня планы будут меняться, решения отменяться, а машины ломаться. Потому не планируйте на этот день ничего более важного чем благостный спокойный отдых в кругу друзей и близких.

Людям с Козой в карте этот день может показаться довольно нервным и хаотичным. Козы хоть люди и творческие, но очень этого не любят. Не стоит сильно переживать — уйдут столкновения и все угомонится.

Желаю всем нам хорошей недели!