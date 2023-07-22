Внимание на часы: этот киноляп в фильме «Назад в будущее» не замечали 38 лет

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Несмотря на ошибки создателей, картина стала самой коммерчески успешной в мировом прокате 1985 года, собрав более 381 миллиона долларов.

С момента выхода в 1985 году фильм режиссера Роберта Земекиса «Назад в будущее» обрел статус классики научно-фантастического кино. Старшее поколение сегодня с ностальгией пересматривает приключения Макфлая и Дока, а молодые зрители, едва открыв для себя эту картину, тут же пополняют ряды ее поклонников.

Беззаветной преданности и любви фанатов не мешают даже киноляпы, которые допустили создатели «Назад в будущее». На самые очевидные из них указало РБК.

Часы у Дока и собаки

Во время встречи Макфлая с Доком на первых минутах фильма эксцентричный ученый показывает молодому человеку свои часы и часы пса Эйнштейна, побывавшего в будущем в течение одной минуты. Заметно, что в руках у Дока другие часы — на шее у собаки они не такой формы и без подсветки экрана.

Полет Макфлая после взрыва динамика

В эпизоде, когда Макфлая мощной звуковой волной от динамика отбрасывает в противоположную стену, на него сверху валятся книги, коробки и лампа. Однако в следующем кадре видно, что он лежит лишь под листами бумаги.

Рупоры на автомобиле

Попав в 1955 год, Макфлай видит на улице города автомобиль с агитационными плакатами и двумя громкоговорителями на крыше. В дальнейшем, когда машина поворачивает в сторону героя, видно, что щит поменял положение, а второй рупор вовсе исчез.

Фен на поясе Макфлая

Отчаявшись уговорить своего отца пригласить Лоррейн Бейнс на школьный бал, Макфлай решает действовать радикально и появляется перед ним посреди ночи в антирадиационном костюме. Марти требует, чтобы Джордж пригласил Лоррейн, иначе у него «расплавятся мозги». В этот момент у Макфлая нет фена, однако через мгновение прибор уже виден на поясе главного героя.

Зеркало на машине Биффа

Во время погони Биффа за Марти отчетливо видно, что у его машины нет зеркала заднего вида. Однако, когда в конце сцены автомобиль показывают с другого ракурса, зеркало появляется, а затем снова исчезает.

Ранее 5-tv.ru рассказал о пяти абсурдных киноляпах в рождественской кинокомедии «Один дома».