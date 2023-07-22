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Что хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным его белорусский коллега?

Белорусский лидер Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечалось, что глава сопредельного государства планирует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры запланированы на 23 июля.

«Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», — отмечалось ранее в заявлении Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко подписал закон о создании в Белоруссии народного ополчения. Документ ранее уже был принят депутатами палаты представителей и одобрен советом республики нацсобрания. В нем формулируется определение понятия народного ополчения — созданное гражданами страны на добровольческой основе вооруженное формирование из числа тех, кто желает участвовать в обеспечении военного положения на проживаемой ими территории, обозначенной в рамках административных единиц.