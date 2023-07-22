Названа причина прорыва трубы с кипятком в ТЦ на западе Москвы

Фото: Щербак Александр / ТАСС

В результате трагедии погибли четыре человека, еще несколько пострадали.

Причиной страшной аварии в торговом центре на западе Москвы стал прорыв внутреннего теплопровода. Об этом сообщили в МЧС России, опубликовав заявление в официальном Telegram-канале ведомства.

По официальной информации, в результате трагедии погибли четыре человека. Еще несколько получили ожоги различной степени тяжести. По данным 5-tv.ru, пострадали десять человек. Всех их экстренно госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате обрушения подвесного моста с людьми в Луге погиб один человек. Еще девять получили ранения и травмы. Все произошло во время ежегодного фольклорного праздника «Ольгины берега» на набережной Луги.