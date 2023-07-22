Число погибших при аварии в ТЦ Москвы выросло до четырех. Возбуждено уголовное дело

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что на месте работают городские службы и сотрудники МЧС.

Число погибших при аварии в ТЦ Москвы — «Времена года» на Кутузовском проспекте — выросло до четырех. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что на месте работают все городские службы и сотрудники МЧС. Кроме того, дежурят бригады скорой помощи. Есть несколько госпитализированных — у потерпевших разного возраста диагностированы ожоги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и девять пострадали при обрушении пешеходного моста в Луге.