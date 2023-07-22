«Не то играет и не тем»: генерал из Польши высмеял попытки наступлений ВСУ

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Украинская армия просто не имеет средств для ведения контрнаступления.

То, чем заняты сейчас войска киевского режима на линии боевого соприкосновения, нельзя назвать контрнаступлением. Об этом заявил экс-заместитель начальника польского Генштаба генерал Леон Коморницкий. Мнение военного приводит EADaily.

По словам генерала, термин «контрнаступление» неприменим к характеру атакующих действий «Вооруженных силы Украины» (ВСУ).

«Контрнаступление — это стратегический маневр, а не тактические действия, которые проводит сегодня украинская армия», — пояснил Коморницкий.

Он отметил, что за месяц украинские силы продвигаются на глубину от силы в несколько километров, тогда как при контрнаступлении — обладая семикратным численным преимуществом — армия должна осуществлять прорыв оборонительных позиций противника.

При этом Коморницкий признал, что российская армия выстроила «совершенно развитую» фортификационно-инженерную оборону в соответствии с ландшафтом, подготовила систему огня и провела массовое минирование. Более того, россияне способны нанести контрудар и закрыть украинский прорыв, подчеркнул генерал.

По мнению Коморницкого, ВСУ для успешного контрнаступления должны использовать огромное количество огневой мощи и уничтожить 80% российской артиллерии и командных пунктов. Однако пока преимущество в артиллерии на российской стороне, в то время как у украинской армии нет средств для ведения контрнаступления, констатировал Коморницкий.

«Теперь ясно, почему у киевского режима никак не складывается контрнаступление: не то играет и не тем», — резюмирует издание.

В свою очередь полковник британской армии Ричард Кемп в интервью The Telegraph заявил, что единственный возможный вариант ВСУ в контрнаступлении — это лобовые атаки. При этом Кемп задался вопросом, сможет ли Украина в течение многих месяцев или даже лет атаковать одни из «самых обширных систем военных оборонительных сооружений, которые когда-либо видел мир».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме заявили о значительных потерях ВСУ в ходе контрнаступления.