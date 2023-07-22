Трех человек госпитализировали после прорыва трубы с кипятком в ТЦ Москвы
Виктория Андреева 457 0
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
На месте работают экстренные службы.
Трех человек госпитализировали после прорыва трубы с кипятком в ТЦ Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Отмечалось, что на месте прямо сейчас работают экстренные службы. У потерпевших диагностированы ожоги различной степени.
ЧП произошло в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте.
Ранее 5-tv.ru сообщал о жестком ДТП в Кабардино-Балкарии, где КАМАЗ протаранил рейсовый автобус с людьми.