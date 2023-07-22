Один человек погиб и девять пострадали при обрушении пешеходного моста в Луге

Фото, видео: Telegram Подслушано в городе Луга / lugasluhnews; 5-tv.ru

Трагедия произошла во время фольклорного праздника.

Один человек погиб и девять получили ранения при обрушении пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области.

Как выяснил 5-tv.ru, трагедия произошла во время ежегодного фольклорного праздника «Ольгины берега», который проходил на набережной возле спортивного комплекса.

По словам очевидцев, в ожидании кульминации праздника — прибытия в ладье княгини Ольги — огромная толпа собралась на деревянном пешеходном мостике с металлическим основанием. Не рассчитанная такое количество людей конструкция не выдержала и рухнула.

«В какой-то момент он сложился, как карточный домик», — рассказала очевидица Елена.

Она добавила, что мост был новым и располагался в недавно обустроенной пешеходной зоне. Пострадавшие в результате ЧП доставлены в больницу, им оказывается помощь.

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