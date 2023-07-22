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Предварительно, у злоумышленника есть гранаты.

СОБР начал штурм дома в Истре, где держит оборону вооруженный мужчина. Об этом заявила глава города Татьяна Витушева.

Отмечалось, что все происходит в поселке Шервуд. Предварительно, у злоумышленника при себе имеются гранаты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что изначально сигнал о злоумышленнике в частном доме поступил на пульт частной охранной организации. К месту явились сотрудники ЧОП. Они обнаружили, что входная дверь открыта, а в доме — полный бардак. Сообщалось, что неизвестный начал угрожать стражам порядка и открыл огонь.