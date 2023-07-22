«Хочу расстрелять вас»: в Молдавии врач-нацист угрожал русскоязычной пациентке

Фото: www.globallookpress.com / Geraint Nicholas

Медик вышел из себя из-за того, что женщина не владеет румынским языком.

Очередной пример русофобии в Молдавии стал достоянием общественности. В сети появилось видео, на котором врач Республиканской клинической больницы Эдуард Чернолев оскорбляет русскоязычную пациентку за ее национальность. На вопиющий случай проявления национализма обратило внимание EADaily.

На опубликованных кадрах видно, как медик набрасывается на женщину за то, что она не владеет румынским языком. Врач называет ее врагом и угрожает расстрелять из автомата.

«Это меня оскорбляет. Я захожу, говорю „Buna ziua“, а вы мне — „Здравствуйте“. Мне хочется вытащить „Калашников“ и расстрелять вас, потому что вы для меня сразу враг. Вы русская? А я русских не оперирую, потому что это враги», — заявляет Чернолев.

Поведение врача заметили в парламенте Республики. Депутаты от Компартии Диана Караман и Инга Сибова обратились в Генпрокуратуру Молдавии с требованием провести расследование в отношении медика.

В свою очередь руководство Республиканской клинической больницы осудило акт дискриминации по языковому и этническому признаку и принесло извинения пациентке.

Сам Чернолев теперь оправдывается и говорит, что он всего лишь «шутил» с пациенткой, чтобы «успокоить ее перед предстоящей операцией». Медик говорит, что после обнародования записи ему стали поступать угрозы.

«Мой телефон красный, я получаю угрозы смерти: „Мы тебя застрелим“, „Мы тебя убьем“, „Мы тебе ноги переломаем“, „Румын, беги через Прут“», — жалуется Чернолев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии судят уроженку Украины за публичное одобрение действий России.