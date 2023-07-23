«С женщинами постоянно боремся»: сын Никаса Сафронова рассказал о спорах с отцом

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Наследник известного художника честно рассказал о взаимоотношениях с отцом.

Художник Никас Сафронов известен на весь мир. Его сын Лука Затравкин пытается не уступать отцу в проявлении таланта. Мужчина не пошел по стопам отца, но тоже выбрал творческую профессию, став пианистом. При этом Сафронов и Затравкин не лезут в творчество друг друга. Об этом Лука Затравкин рассказал изданию MSK1.RU.

У них здоровые взаимоотношения. Художник часто прислушивается к наследнику, но иногда споры все же возникают. Однажды Никасу Сафронову захотелось завести кота породы мейн-кун. Однако Лука не поддержал отца, а высказал категоричное «нет». Он объяснил это тем, что животное может испортить домашнюю коллекцию дорогостоящего антиквариата. В итоге Затравкину все же удалось отговорить художника. Некоторые вопросы, по признанию пианиста, остаются нерешенными до сих пор. Например, с женщинами.

«А вот с женщинами мы до сих пор постоянно боремся. Они приходят, мы их выпроваживаем, чтобы сильно не засиживались», — сказал сын Никаса Сафронова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Никаса Сафронова женился вопреки воле отца.