В Индии женщина выходила замуж и похищала деньги у избранников: и так 27 раз

Женщина по имени Аврат из Индии 27 раз выходила замуж и столько же раз обкрадывала своих мужей

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / marco campagna

В городе Сринагаре завелась целая банда мошенниц. Полиция охотится на них.

В индийском городе Сринагар орудует похитительница мужских сердец. Женщина по имени Аврат выходит замуж за богатых людей. Затем она присваивает себе их деньги и золото и после этого сбегает. Такую аферу Аврат уже провернула 27 раз. Пока все пытаются разводить богатых арабов, она пользуется возможностью, которая у нее под рукой.

Местному изданию News9Live стало известно, что у обворожительной невесты есть сообщники. С ней работают свахи, которые ищут кандидатов побогаче и уговаривают их взять в жены Аврат. Если что Лариса Гузеева тут ни при чем.

После свадьбы план действий у мошенницы такой: она просит своего новоиспеченного мужа отпустить ее из дома. Причины Аврат придумывает разные. Затем мужчина дает свое согласие, и женщина покидает его жилище с деньгами и золотыми ювелирными украшениями. Но вот только после этого аферистка ни разу не вернулась в дом «избранника».

Полиция активно ведет охоту на Аврат и ее сообщников, но банду женщин-аферисток так и не нашли. Они скрывают свои настоящие имена и регулярно меняют документы. Индуску не всегда звали Аврат. Когда-то она носила имена Джахин, Ильяса и Шахина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенница выудила из «женихов» два миллиона. Все благодаря истории о смерти бабушки.