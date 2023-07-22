Выпускникам университета МВД вручили дипломы на Красной площади

Фото, видео: Коротаев Артем / ТАСС ; 5-tv.ru

Курсанты ждали ответственного момента целых пять лет. Впереди — много профессиональных побед и подвигов.

Новое поколение сотрудников МВД уже готовится начать службу. Дипломы и знаки отличия получили выпускники университета МВД. По традиции, церемония прошла на Красной площади, а для кого-то окончание вуза стало двойным праздником. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров объяснит, почему.

В самом сердце столицы сегодня особая атмосфера. Ровным строем по кремлевской брусчатке идут выпускники московского университета МВД России.

Курсанты ждали этого момента пять лет. Усердно учились и трудились. Некоторые из них уже проявили себя, обеспечивая безопасность в столице на крупнейших мероприятиях.

Красная площадь стала символом для молодых офицеров. Именно здесь традиционно им вручают дипломы и нагрудные знаки. Всего в этом году их получили больше тысячи курсантов. 16 из них закончили учебу с золотой медалью. Получают их из рук министра МВД России.

«К этому выпуску мы шли упорно, готовились долго, учились. Надеюсь, знания, которые преподнес профессорско-преподавательский состав, нам помогут», — сказал выпускник Московского университета МВД Иван Ковальчук.

Тот случай, когда у выпускников действительно смешанные эмоции. Это радость, что учеба позади, и слезы на глазах из-за расставания с друзьями.

«Мы закончили это учебное заведение и пойдем в длинный путь вперед», — добавила выпускница.

«Очень грустно. Жалко, что пять лет закончились, пролетели они очень быстро. Будем скучать по людям, по тому месту, где мы учились. Просто по всем, кто был рядом с нами все эти пять лет», — сказали выпускницы со слезами на глазах.

Среди выпускников есть продолжатели известных династий полицейских. Александр Ступников с детства мечтал пойти по стопам отца и стать экспертом-криминалистом.

«Вдохновлялся рассказами папы о службе. И вот, по истечении 18 лет, закончив школу, я поступил в Московский университет МВД России, который на сегодняшний день я закончил с отличием», — рассказал выпускник Московского университета МВД Александр Ступников.

Московский Университет МВД России — это крупнейший государственный вуз страны, выпускающий сотрудников внутренних дел. Объединив в своих стенах выдающихся ученых, педагогов и практиков, университет готовит специалистов уголовного розыска, экономической безопасности, охраны общественного порядка и многих других подразделений. На 34 кафедрах курсанты изучают до 500 различных дисциплин.

«Вы приступаете к исполнению служебных обязанностей в судьбоносный для нашей страны период. Защита ее суверенитета и национальных интересов требуют от каждого из нас максимальной самоотдачи», — сказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Для курсантов традиции — прежде всего. В небо летят монеты. Это значит, что учеба для них уже закончилась.

И даже на выпускном нашлось место настоящей романтике и любви. Для некоторых курсантов сегодня двойной праздник. День, когда они заканчивают вуз и совершают первый шаг к созданию семьи, делают предложение своим любимым.