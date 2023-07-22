Никто не пройдет: армия России пресекла действия украинских диверсантов

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

За минувшие сутки защитники Донбасса отразили семь атак украинских террористов.

Российские военнослужащие пресекли действия украинских диверсантов на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За минувшие сутки защитники Донбасса отразили семь атак украинских террористов, отметил Конашенков. При этом добавил, что также по итогам выполнения стратегических задач были уничтожены до 170 боевиков.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 170 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходная гаубица „Акация“, две самоходные артиллерийские установки „Гвоздика“, а также гаубица Д-30», — подчеркнул официальный представитель российского оборонного ведомства.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.