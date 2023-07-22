«Чувствую себя *** матерью»: Регина Тодоренко винит себя в госпитализации маленького сына

Телеведущая Регина Тодоренко чувствует себя очень плохо после того, как ее сын разбил голову

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / reginatodorenko; 5-tv.ru

Телеведущая сообщила, что малышу пришлось оказывать экстренную помощь. Что произошло?

Судя по соцсетям, сейчас телеведущая Регина Тодоренко отдыхает с семьей в Турции. И, как оказалась, во время отпуска произошла неприятная ситуация. Ее сын Миша разбил голову. После этого происшествия в неприятном состоянии оказался не только мальчик, но и его мама. Она полностью винит себя в произошедшем. Об этом телеведущая рассказала в истории своего личного блога.

Оказалось, что сын знаменитости просто хотел облокотиться на мягкий пуфик. Но другой ребенок неудачно разыграл Мишу и выдернул сидение из-под мальчика. В итоге сын телеведущей упал и приземлился затылком на ступеньки. Пришлось обратиться к врачам из отеля, которые в свою очередь отправили мальчика в больницу. Рану ребенка пришлось зашивать. Но в произошедшем Тодоренко совершенно не винит другого мальчика. Телеведущая считает, что это она не доглядела за собственным сыном.

«Чувствую себя хреновой матерью», — призналась звезда.

Сын Тодоренко разбил голову. Instagram* / reginatodorenko

Также она хочет забрать всю боль себе, лишь бы сын чувствовал себя хорошо. В любом случае, для нее он настоящий герой.

Об этом инциденте телеведущая сообщила чуть раньше. Тодоренко опубликовала видео, где показала, как ее муж держит на руках их общего ребенка около машины скорой помощи.

«Почему отдых заканчивается в госпитале», — подписала ролик телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко резко поправилась на отдыхе.

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