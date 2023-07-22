«Тихий убийца»: чем опасна гипертония

Фото: www.globallookpress.com / Angelika Maroch / CHROMORANGE

Повышенным артериальным давлением страдают свыше 26% населения планеты. Но не все обращаются к врачу.

Гипертония — очень опасная болезнь. Осложнения, которые могут быть вызваны этим недугом могут привести к летальному исходу. Если пациент придет с жалобами на гипертонию к врачу, то ему в большинстве случаев выпишут таблетки. Причем их придется принимать всю жизнь. Что это за болезнь и чем она опасна? На этот вопрос ответил врач Александр Шишонин изданию 7Дней.ru.

Неутешительная статистика

Доктор отметил, что гипертония буквально преследует многих на протяжении долгих лет или даже всей жизни. Также с этим недугом могут столкнуться люди всех возрастов. Может развиться ишемическая болезнь сердца и даже инсульт. Гипертонией страдают 26 с половиной процентов населения планеты. От нее умирает больше людей, чем от всех форм рака.

Какие виды гипертонии существуют

Медицина разделила гипертонию на два вида. А именно на симптоматическую и эссенциальную. Первый случай связан напрямую с другим заболеванием. Условно с узлами в щитовидной железе или опухолью надпочечников. У симптоматической гипертонии более сотни диагнозов, но от этой формы заболевания страдают всего пять процентов от общего числа. Давление у пациента нормализуется, когда он избавляется от основного недуга.

А вот 95 процентов страдают эссенциальной гипертонией. Врач отметил, что на самом деле это симптомы другого заболевания под названием шейный остеохондроз.

Доктор объяснил, что в теле человека проходят позвоночные артерии. Они питают сосудистый центр в головном мозге. Вследствие шейного остеохондроза возникают смещения этих позвонков. Артерии, которые обеспечивают приток кислорода в сосудистый и дыхательный центры в мозгу, перекрываются. Из-за этого нарушается кровообращение. Мозг начинает страдать от нехватки кислорода и дает сердцу команду качать его более интенсивно. В результате подскакивает давление.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему пельмени из магазина доводят до гипертонии.