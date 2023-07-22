Теща президента Южной Кореи упала в обморок, услышав обвинения в свой адрес на суде

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

Женщина проходит фигуранткой громкого дела. Вины своей ни в чем не видит.

Теща президента Южной Кореи Юн Сок Еля — Чхве Ын Сун попалась на преступлении, а теперь упала в обморок прямо во время оглашения приговора. Об этом сообщает Ренхап.

«Во время оглашения приговора 76-летняя женщина потеряла сознание», — говорится в сообщении.

Также известно, что она все еще не признает свою вину.

К слову, она была задержана еще в пятницу после того, как апелляционный суд оставил в силе приговор тюремного заключения сроком на один год. По данным следствия, в 2013 году для покупки земли в городе Соннам теща главы государства использовала поддельную выписку из банка, в которой было указано, что она, будто бы, внесла на счет 27 миллионов долларов.

По итогу, Чхве Ын Сун была осуждена еще в декабре 2021 года. Однако ее адвокаты подали апелляцию, на время рассмотрения которой она оставалась на свободе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа.