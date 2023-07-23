«Не по-пацански»: Архипов вспомнил, как застукал Шаляпина за самоудовлетворением

Фото: www.globallookpress.com / Mariam Medvedeva

Оба артиста — выпускники «Фабрики звезд-6». Ходили слухи, что интим там был под строгим запретом. Но, видимо, некоторые правила не соблюдали.

Музыкант Роман Архипов является выпускником «Фабрики звезд-6». Долгое время ходили слухи, что по правилам проекта среди участников был запрещен интим. Исполнитель рассказал изданию dni.ru, соблюдались ли условия.

«Находиться в одном помещении круглосуточно, на протяжении нескольких месяцев, под постоянным прицелом камер — это серьезное психологическое испытание», — отметил Архипов.

Он рассказал, что сначала участники старались определить, где стоят камеры, охрана. За ними наблюдали даже в туалете и в душе. Музыкант отметил, что в других странах в подобных проектах некоторые люди сталкивались с трудностями и даже сводили счеты с жизнью. Поэтому следили буквально за каждым их шагом.

Композитор признался, что ему и другим артистам даже в голову не приходило думать об интиме. Тогда для них главное было творчество. Все были сосредоточены на музыке.

Но Прохор Шаляпин, который также был участником этого сезона, находил время и для самоудовлетворения. Однажды он решил уединиться для этого дела в душе, что всплыло в эфире. Архипов вспоминает, как зашел в спортзал с коллегами по «Фабрике звезд» и увидел Шаляпина на экране.

«Я помню, как мы пришли в спортзал и увидели на экране довольное лицо Прохора, который прикрыт простынкой и елозит под ней рукой», — рассказывает музыкант.

Он отметил, что после этого никому и в голову не приходило заниматься подобным.

Также Архипов заверил, что на протяжении всего проекта не занимался мастурбацией, поскольку в одной комнате было около девяти парней, а камеры работали и днем, и ночью.

«Онанировать в таких условиях было бы как-то не по-пацански» — заключил музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилось провокационное фото полностью голого Прохора Шаляпина.