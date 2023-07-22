«Разбудили выстрелы»: водитель Porsche устроил погоню с полицией в Екатеринбурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Нарушитель на элитной иномарке протаранил чужие машины.

В Кировском районе на улице Блюхера в Екатеринбурге началась погоня. Полицейские преследовали местного Вина Дизеля, который был за рулем машины марки Porsche. Нарушитель попутно успевал таранить припаркованные автомобили. В итоге правоохранителям пришлось открыть огонь по колесам Porsche. Об этом сообщило издание URA.RU.

«Нас разбудили выстрелы. Полицейские стреляли по колесам Porsche, который пытался скрыться от экипажей ДПС. В результате погони несколько припаркованных машин пострадали, автомобиль виновника стоит без колеса», — рассказал очевидец происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Балаково Саратовской области подросток за рулем иномарки решил скрыться от полицейских, но не рассчитал свои возможности. На одном из поворотов молодой человек не вписался в поворот и машину вынесло на газон. В итоге автомобилист врезался в бетонную плиту.