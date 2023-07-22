Супруга автора песни «Рюмка водки на столе» свела счеты с жизнью

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Что произошло в идеальной семье?

В семье музыканта и автора хита «Рюмка водки на столе» Евгения Григорьева случилась настоящая трагедия — его жена Елизавета Крапивина покончила с собой. Как стало известно 5-tv.ru, тело несчастной обнаружили рядом с домом на Бакунинской улице.

Женщине было все 37 лет, а артист теперь остался один со своей 11-летней дочерью Марией.

Известно, что Григорьев всегда был в хороших отношениях с женой, постоянно писал о ней посты в социальных сетях и все свободное время проводил с ней. Более того, Крапивина была его директором и они виделись вне дома постоянно, решали все рабочие вопросы вместе.

Но женился Григорьев на Елизавете только пару лет назад — в 2021 году, так как она отказывалась выходить за него замуж целых 12 лет.

Популярность Евгению Григорьеву принес написанный им хит «Рюмка водки на столе», который исполняет народный артист России Григорий Лепс. Музыкант также выступает с авторскими песнями в жанре шансон под псевдонимом Жека.

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