Киберчеловек: Илон Маск создаст протезы, управляемые чипом в голове

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

Бизнесмен верит, что у этого тела будут невероятные возможности.

Американский бизнесмен Илон Маск задумал разработку протезов конечностей, которые будут управляться датчиком, вживленным в мозг человека. Об этом сообщает портал Business Insider.

По его мнению, базой для такого киберчеловека могут стать уже существующие в Tesla роботы Optimus. Конечно, к этом прибавятся еще и наработки самой компании Маска Neuralink в сфере чипирования мозга.

«Мы верим, что мы можем фактически создать кибертело с невероятными возможностями», — заявил сам Маск.

Также он добавил, что уже в 2024 году роботы Optimus начнут, например, работать у него на заводе Tesla.

Кстати, вчера, 21 июля, стало известно, что Илон Маск за последние сутки потерял 18,4 миллиарда долларов. Прибыль его компании упала до минимума с 2021 года, а рентабельность снизилась до многолетнего минимума в 18,1%. Однако сам Маск объяснил неудачи своей компании цитатой Уоррена Баффета о том, что фондовый рынок — это «пьяный психопат», настроение которого нельзя предугадать.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Илон Маск за день обеднел почти на 19 миллиардов долларов.