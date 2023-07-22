Bloomberg назвало причину срыва визита главы МИД Британии в Пекин

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

На данный момент Великобритания и Китай рассматривают новые даты визита. В чем причина?

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил свой визит в Пекин из-за исчезновения коллеги из КНР Цинь Гана, который нигде не появлялся уже долгое время. Об этом сообщает Bloomberg.

«Почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая Цинь Гана на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля», — говорится в сообщении.

По словам источников издания, это стало основной причиной отмены визиты, но было еще несколько, о которых пока никто не говорит. Собеседник агентства отметил, что Пекин и Лондон все же рассматривают новые даты визита.

Глава МИД КНР Цинь Ган появлялся на публике в последний раз 25 июня, во время встречи с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама. Затем на всех официальных мероприятиях его заменял бывший министр иностранных дел Ван И.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как прошел визит Энтони Блинкена в Китай.