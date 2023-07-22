В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа

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Женщина свою вину не признает.

Теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — была задержана и арестована за подделку банковской справки для покупки земли. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Агентство отмечает, что 76-летняя женщина была задержана еще в пятницу после того, как апелляционный суд оставил в силе приговор тюремного заключения сроком на один год. По данным следствия, в 2013 году для покупки земли в городе Соннам Чхве Ын Сун использовала поддельную выписку из банка. В документе отмечалось, будто бы она внесла на счет 27 миллионов долларов.

76-летняя женщина была осуждена еще в декабре 2021 года. Однако ее адвокаты подали апелляцию, на время рассмотрения которой она оставалась на свободе. Теща Юн Сок Ёля не признает свою вину, после оглашения приговора даже потеряла сознание.

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