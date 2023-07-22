Певица Слава показала изуродованную пластикой грудь: «Огромнейший стресс»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / nastya_slava; 5-tv.ru

Артистка перекроила почти все тело у известного хирурга. И ей потребовалась еще одна операция за границей, чтобы исправить последствия.

Певица Слава вышла на новый уровень откровенности, показав в личном блоге изуродованную пластической операцией грудь. Во всей «красе» и крупным планом (настолько крупным, что видео некорректно копировать в данный материал) артистка сняла шрамы, оставшиеся после подтяжки. На местах разрезов образовались бурые рубцы, из-за которых звезда не могла смотреться, по своему признанию, в зеркало целый год.

По совету звездных коллег исполнительница отправилась за «тюнингом» к известному пластическому хирургу. Он вернул стройность ее ногам, убрал жировые отложения на животе и руках и выполнил эту работу блестяще. Но с грудью, по словам Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская. — Прим. ред.) вышла абсолютная катастрофа. Молочные железы оказались все в шрамах, да еще и на разном уровне.

После вмешательства довольная певица рекламировала врача поклонницам, но теперь взяла свои слова обратно. Она отметила, что убеждали, мол, это индивидуальная реакция и особенности срастания тканей с рубцами, но опыт прошлых операций заверения опроверг. Прежде на теле не оставалось заметных следов вмешательства. Только на груди. Слава в течение года надеялась, что швы станут менее заметными, но все бестолку.

«После операции все было нормально, но когда я сняла лифчик через месяц, я просто ****** (сильно удивилась. — Прим. ред.)… Во-первых, одна грудь выше, другая ниже, швы просто ужаснейшие… Сейчас я сделала операцию в европейском медицинском центре. Что было до и что сейчас — это небо и земля… Я за этот год переболела и пережила огромнейший стресс», — призналась певица.

Сланевская утверждает, что ее доктору доверились многие звезды российского шоу-бизнеса. И многие женщины пожалели, получив вместо обновленной груди буквально истерзанную и плохо сшитую. Сама исполнительница страшно стеснялась своего тела после заживления, не могла раздеваться перед мужчинами, интимная жизнь превратилась в кошмар.

«Я не единственная артистка, кто с этим столкнулся. Просто девочки стесняются об этом говорить, потому что это женская тема, не хотят показывать свое уродство, как-то там договариваются, что-то переделывают. Я, конечно, все это покажу», — сказала Слава.

Артистка ради справедливости несколько раз повторила, что очень довольна результатами на других прооперированных участках тела. Подчеркнула: она считает, знаменитый хирург действительно здорово умеет делать людей стройными, в этих вопросах он профессионал. Но если дело касается груди, то встает вопрос. Свою речь певица Слава завершила коротко: «Не умеешь — не берись».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица вернулась к своему избраннику Анатолию Данилицкому. В конце прошлого года 43-летняя звезда ушла от 71-летнего спутника после 20 лет сожительства и рождения общей дочери, не озвучив истинную причину разлада.

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