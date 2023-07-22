Что упало, то пропало? Как вернуть забытые в общественном транспорте вещи

Если человек забыл что-то в поезде, то он может заполнить электронную заявку на официальном сайте РЖД

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Практически каждый человек случайно что-то оставлял в поезде или метро. Однако не стоит терять надежды на воссоединение в любимой вещью. Какие действия необходимо предпринять и куда обращаться?

По данным РЖД, чаще всего пассажиры ищут: мобильные телефоны, наушники, ключи, документы, банковские карты, одежду. Если человек забыл что-то в поезде, то он может заполнить электронную заявку на официальном сайте РЖД. Сделать это нужно в течение 30 дней с момента поездки.

Авиакомпании тоже готовы содействовать в поиске, но никаких гарантий не дают. Найденные вещи часто передают на хранение в комнату невостребованного багажа в аэропорту прибытия. Поэтому обращаться за ними нужно к службам аэропорта, они же устанавливают срок хранения. Обычно он составляет полгода.

В Московском метрополитене, МЦК и МЦД забытые предметы передают дежурному по станции. Узнать, есть ли предмет на складе забытых вещей, можно: оставив заявку в личном кабинете или в мобильном приложении «Метро Москвы», написав чат-боту Александре, позвонив в контакт-центр московского транспорта.

Если пассажир потерял личные документы, их передают в полицию. Обращаться за ними следует сразу в МВД.

Также лучше не трогать и не перемещать предметы, оставленные в общественном транспорте. Вместо этого сообщите о находке сотрудникам транспортной полиции.