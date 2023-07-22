Сила мантры: Анита Цой раскрыла секрет нового дара Кати Лель

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Артистка призналась, что врачи чуть не сошли с ума от результата. В чем чудо Кати Лель?

Российская певица Анита Цой призналась, что врачи были в шоке от того, что с ее сломанной ногой сделала коллега по цеху Катя Лель. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам артистки, ровно за месяц до грандиозного шоу, она сломала ногу и оказалась в инвалидном кресле. Ей нужно было срочно приводить себя в порядок, но врачи твердили, что кость на стопе будет заживать слишком долго.

«Но тут я увидела на территории „Мосфильма“ Катю Лель, которая посмотрела на меня в инвалидном кресле и сказала: „Я тебя вылечу“. А в таких ситуациях, когда тебе не на что надеяться, ты уже готов на все», — говорит Цой.

Она также добавила, что изначально не особо доверяла системе лечения Кати Лель, но она стала звонить ей каждый день и проводила пятиминутные сессии-мантры.

«Она мне говорила какие-то определенные слова, я в них включалась. Конечно. мне помог и Плющенко, так как он дал мне своего врача. В итоге, они на пару проводили свои процедуры. Когда я пришла в клинику, за несколько дней до своего шоу, врачи просто были в шоке. Они сказали: «Вы стоите на ногах — такого просто быть не может. У вас срослась кость за такой короткий промежуток времени?!» — говорит артистка.

Анита Цой заключила, что в ее случае просто сошлись все карты — помощь врача Евгения Плющенко и мантры Кати Лель.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Катя Лель рассказала, как молитвами помогла сломавшей палец Аните Цой.