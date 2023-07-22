Рэпер Витя АК сыграл свадьбу в казахском стиле в Екатеринбурге

Фото, видео: Серебряков Дмитрий / ТАСС; Instagram* / am1r_ten

Исполнитель устроил пышное торжество в ресторане друга. Поклонники впервые увидели его избранницу, но ее имя по-прежнему неизвестно.

Рэпер Витя АК (Настоящее имя Виктор Гостюхин. — Прим. ред.) женился на таинственной длинноногой брюнетке, чье имя до сих пор неизвестно прессе и поклонникам. Свадьбу в казахском стиле влюбленные сыграли в одном из популярных ресторанов Екатеринбурга, он принадлежит лучшему другу жениха. Как известно, 35-летний исполнитель держит в секрете личную жизнь, а его аккаунты в соцсетях ведет администратор. Но кадры с торжества все же просочились в Сеть — снимали гости.

На свадьбе присутствовали близкие и друзья Вити АК, они сидели за богатыми столами, много смеялись и танцевали. Жених надел белую рубашку, черные брюки и жилетку, неизменно в темных очках. На невесте было классическое пышное платье. В качестве развлечения молодожены прошлись по залу в национальных казахских костюмах. Примечательно, что рэпер родился в Свердловской области, и причем тут тема Казахстана — тоже тайна.

На свадьбе Вити АК присутствовали участники группы «Триагрутрика» Jahmal TGK и Vibe TGK. Гостем также стал казахский рэпер V S X V Prince, он исполнил свои хиты. На видео, опубликованные друзьями рэпера, попали моменты танца жениха и невесты, поздравления и тосты от гостей. Если верить прессе, с избранницей артист состоит в отношениях с 2017 года — именно тогда он обмолвился в интервью, мол, «началась семейная жизнь».

Гостюхин познакомился со своим коллегой по группе «АК-47» Максимом Брылиным в 2005 году. В автобусе. Они решили вместе заниматься творчеством, выступали под псевдонимами Витя АК и Максим АК. Команда работала с рэпером Ноггано (Он же Баста, Василий Вакуленко. — Прим. ред.), некоторое время парни были участниками его лейбла Gazgolder. Первый альбом группы был выпущен в 2009 году. Многие знают Витю АК как исполнителя из рекламы сети онлайн-казино — ее видели все, кто пытался посмотреть кино или сериал в интернете.

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