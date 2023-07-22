В Белом доме заявили о значительных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что украинским боевикам приходится тяжело.

Контрнаступление проходит с большими потерями для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вашингтон и Киев проводят консультации относительно времени привлечения к операции основных сил. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе выступления на форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

Спикер отвечал на вопрос, действительно ли «настоящее контрнаступление» только предстоит начать. Он отметил, что не может ответить положительно, так как, по его мнению, оно началось с первым выходом боевика ВСУ на позицию. Однако у киевского режима есть «значительный объем сил», который еще не направлялся в бой, добавил Салливан.

«В ходе этого контрнаступления уже были значительные потери. Оно (контранаступление. — Прим.ред.) идет полным ходом. И оно идет трудно. И мы говорили, что оно будет идти трудно», — сказал он.

По словам помощника президента США, киевские власти пытаются сейчас выбрать момент, когда подключение резервов окажется эффективным. Он подтвердил, что Штаты консультируют Украину о соответствующих условиях, но окончательное решение будут принимать власти Незалежной.

О начале украинского наступления было официально объявлено 4 июня. Президент России Владимир Путин отмечал — успехов у ВСУ нет ни на одном из направлений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также указывал в своих выступлениях, что ВСУ потеряли более 26 тысяч боевиков за неполные два месяца, а также тысячи единиц боевой техники.

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