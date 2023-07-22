Названа предварительная причина затопления яхты в Финском заливе

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура / sztproc

В результате инцидента погиб один пассажир катера.

Накануне в акватории Финского залива пошла ко дну яхта. На ее борту находилось девять человек. Все были спасены и доставлены на берег. Один из пассажиров катера был госпитализирован в тяжелом состоянии. К сожалению, врачи не смогли его спасти. Мужчина скончался в больнице.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Предварительной причиной инцидента могла стать техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

«По одной из версий к происшествию могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч.2 ст. 238 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места затопления яхты на Финском заливе.