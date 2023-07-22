Пострадавший при крушении яхты в Финском заливе скончался в больнице

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Всего на борту катера находилось девять человек. Что произошло?

Один человек скончался в результате затопления яхты в акватории Финского залива. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 21 июля. Всего на борту катера, по данным ведомства, находилось девять человек. Все пассажиры были спасены и доставлены на берег. Один из них был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с телесными повреждениями, где и скончался.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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