В Финском заливе яхта пошла ко дну, спасены три человека

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Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

В Финском заливе пошла ко дну прогулочная яхта с людьми на борту. По данным 5-tv.ru, как минимум три человека были спасены подоспевшими к месту катерами МЧС.

Кадры с места инцидента также имеются в распоряжении 5-tv.ru.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Там уточнили, что в заливе затонула яхта «Карвер-41» на борту которой, предположительно, находились пять человек. Разлива нефтепродуктов не произошло. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, также для объяснений будет вызван собственник судна.

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