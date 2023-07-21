Минюст включил Михаила Козырева* в реестр иноагентов

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Журналист выступал с критикой спецоперации, а также пропагандировал нетрадиционные отношения. Кто еще пополнил список?

Министерство юстиции РФ обновило список иноагентов. Как сообщается на сайте ведомства, в него был внесен журналист, музыкальный критик и экс-продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев*.

Также список пополнили политик Константин Боровой*, бывший член общественной палаты РФ Павел Суляндзигу*, руководитель Telegram-канала «Планерка» Александр Литвинов*.

Также в список были включены четыре организации.

Как сообщается на сайте Минюста, Боровой*, Литвинов* и Суляндзиг* распространяли недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой политике, а также о действиях Вооруженных Сил РФ. Козырев* также выступал с критикой спецоперации. Помимо этого он осуществлял деятельность по пропаганде нетрадиционных отношений.

* — признан иноагентом в РФ