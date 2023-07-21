В Ростовской области локализовали пожар на складе с макулатурой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; Telegram / ГУ МЧС России по Ростовской области / mchs_rostov; 5-tv.ru

В ликвидации возгорания задействованы 70 человек и 24 единицы техники, в том числе Ми-8.

Вспыхнувший несколькими часами ранее пожар в складском помещении с макулатурой в городе Аксай Ростовской области локализован. Об этом сообщили в МЧС РФ по региону.

Локализация пожара на площади 2,5 тысячи квадратных метров была объявлена в 19:36. В ликвидации возгорания задействованы 70 человек и 24 единицы техники, в том числе Ми-8. Вертолет произвел 13 сбросов общим объемом порядка 40 тонн воды.

По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пожар вспыхнул в одной из больниц Воронежа.